«Дело может дойти до заворота кишок»: чем опасно съесть слишком много арбуза
Онищенко: злоупотребление арбузом может привести к завороту кишок
Фото, видео: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann; © РИА Новости/Анастасия Березина; 5-tv.ru
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Даже самая качественная ягода не принесет пользы, если забыть о чувстве меры.
Арбуз можно употреблять в больших количствах, но все же нужно знать меру. В отдельных случаях чрезмерное употребление грозит серьезными проблемами с пищеварением. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
«Даже самым качественным арбузом, если съесть два арбуза, то дело может дойти и до заворота кишок. Но это когда человек насилует себя», — предупредил специалист.
По словам академика, универсальной нормы, сколько арбуза можно съесть за один раз, не существует. Все зависит от возраста, веса, состояния здоровья и того, что человек уже успел съесть в течение дня.
«Если человек весит 50 килограммов, это одна тема. Такой нормы просто нет, она абсурдна», — отметил Онищенко.
Эксперт пояснил, что если арбуз становится полноценным десертом после плотного обеда с мясом и другими тяжелыми блюдами, нагрузка на желудочно-кишечный тракт значительно возрастает. Совсем другая ситуация, если человек просто решил перекусить одной-двумя дольками между приемами пищи.
«Если вы просто полакомились где-нибудь в полдник одной-двумя дольками — больше вам не надо», — посоветовал академик.
Онищенко добавил, что в медицине существует принцип quantum satis — «столько, сколько необходимо». По его словам, именно этот подход лучше всего применять и к употреблению арбуза: есть ровно столько, сколько комфортно организму, не пытаясь установить универсальную норму для всех.
«Нет норматива. И он не нужен в этом деле», — заключил специалист.
5-tv.ru
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