Минимизируйте опасность: как открытый унитаз может погубить питомцев

Фото: 5-tv.ru

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Собаки и кошки рискуют из-за своего любопытства.

Простая невнимательность при уборке ванной комнаты может привести к смертельному отравлению кошек и собак. Об этом сообщило Mirror.

Владельцам домашних животных настоятельно рекомендуют всегда закрывать крышку унитаза, особенно после использования агрессивных чистящих средств или дезинфицирующих блоков. Эксперты благотворительной организации PDSA отметили, что любопытство побуждает питомцев пробовать воду из чаши на вкус. Это чревато химическими ожогами.

«Полезные привычки минимизируют опасность для ваших любимцев. Ведра для мытья полов всегда должны быть опорожнены и промыты, чтобы удалить следы отбеливателя или других химикатов», — подчеркнули специалисты.

Если животное проглотит даже небольшое количество едкого вещества, это может вызвать серьезные поражения гортани, желудка. В худшем случае такая неосторожность приведет к летальному исходу.

Признаками того, что собака или кошка пострадали от бытовой химии, являются язвы на лапах и языке, кашель, повышенное слюноотделение, рвота или упадок сил.

В качестве примера специалисты привели историю кота по имени Бутси, который выпил воду с отбеливателем из унитаза и был экстренно госпитализирован с тяжелыми ожогами горла.

Ветеринары советуют изолировать животных в других комнатах до полного высыхания чистящих средств на поверхностях. В случае подозрений на контакт с ядовитым веществом необходимо немедленно обратиться в клинику, взяв с собой упаковку использованного продукта для идентификации токсина.

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