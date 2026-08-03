Рассадник инфекций на кухне: когда пора выбрасывать губку

Фото: www.globallookpress.com/ Simon Katzer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Микробиолог объяснил опасность длительного использования привычного средства для мытья посуды.

Кухонную губку необходимо менять ежедневно, чтобы избежать распространения опасных бактерий. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на доцента клинической микробиологии Лестерского университета доктора Примроуз Фристоун.

По словам эксперта, использование этого предмета дольше одного дня превращает его в идеальную среду для размножения возбудителей пищевых отравлений, которые затем попадают на чистые тарелки и рабочие поверхности.

«Кухонные губки действительно должны использоваться только один день. Они очень быстро впитывают бактерии, которые со временем размножаются на остатках пищи и влаге внутри», — отметил доктор Фристоун.

Исследователи из Федерального института оценки рисков Германии подтвердили эти опасения, обнаружив в пористой структуре губок такие патогены, как кишечная палочка и сальмонелла.

При этом ученые подчеркивают, что полагаться на внешний вид или запах изделия нельзя: отсутствие неприятного аромата не гарантирует гигиеническую безопасность, так как микробы могут процветать глубоко внутри материала.

Специалисты объясняют, что губки являются «резервуарами» для инфекций из-за постоянной влажности и остатков органики в сочетании с теплом кухонного помещения.

Попытки дезинфекции, например, замачивание в отбеливателе, со временем становятся бесполезными. Бактерии формируют липкие защитные слои, делающие химикаты неэффективными.

Даже если губка полностью высыхает на две недели, некоторые болезнетворные организмы способны выжить в ее недрах. Эксперты настоятельно рекомендуют не экономить на здоровье и выбрасывать инвентарь сразу, как только возникли подозрения в его загрязненности, особенно если появился специфический запах, свидетельствующий о критическом уровне роста микрофлоры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.