При атаке ВСУ на Геленджик погибли шесть человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Трое из жертв — дети.

Число погибших в результате атаки беспилотников на село Архипо-Осиповка под Геленджиком выросло до шести человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них — дети. В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

По словам Кондратьева, общее число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них были доставлены в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор заявил, что произошедшее было целенаправленной атакой на мирных жителей, которые не связаны с военной инфраструктурой. Также Кондратьев назвал случившееся бесчеловечным актом, особенно подчеркнув, что среди жертв оказались дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на Геленджик госпитализированы 17 человек, включая двух детей. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, уточнив, что четверо пострадавших, в том числе двое несовершеннолетних, находятся в тяжелом состоянии

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