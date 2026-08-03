В Геленджике в результате атаки ВСУ пострадали 17 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки беспилотников ВСУ на Геленджик 17 человек госпитализированы, среди которых двое детей. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей», — сказал он.

По его словам, все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь. При этом четверо пострадавших, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в Геленджике погибли три человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате ракетного обстрела ВСУ территории сельскохозяйственного предприятия в селе Казачья Лисица погибли трое мужчин. Еще четыре человека пострадали и были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Кроме того, в нескольких населенных пунктах региона после атак беспилотников получили повреждения частные дома, социальные объекты, автомобили и территория предприятия.

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