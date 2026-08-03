Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Поводом стала информация об использовании машин не по назначению.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил изъять у администрации Уфы автомобили, которые, предположительно, использовались для перевозки судей Верховного суда республики, и передать их фонду «Защитники Отечества». Об этом он заявил на заседании правительства региона.

«Совесть есть, нет, хоть немножко? Когда счетная палата (Башкортостана. — Прим. ред.) проверит, даст понять, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей, членов их семей. Я у вас (мэрии Уфы. — Прим. ред.) эти машины забираю, и мы передадим фонду „Защитники Отечества“, понятно?» — заявил Радий Хабиров.

Поводом для такого решения стала информация депутатов горсовета Уфы о возможном использовании муниципальных автомобилей для перевозки судей. В июле они обратились в Контрольно-счетную палату Башкирии с просьбой проверить ситуацию. Сейчас также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава региона поручил исполняющему обязанности руководителя своей администрации Искандеру Ахметвалееву подготовить передачу автомобилей местному отделению фонда «Защитники Отечества».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 5,5 тысячи автомобилей, конфискованных у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, передали в зону СВО.

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