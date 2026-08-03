«Точно поставить диагноз»: врач перечислила симптомы вируса Бурбон

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Личный архив Надежды Чернышовой; 5-tv.ru

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Переносчики опасной инфекции обитают в США, однако после укуса любого клеща необходимо внимательно следить за своим состоянием.

Повышенная температура, сильная слабость, головная боль, тошнота и потеря аппетита после укуса клеща могут быть признаками вируса Бурбон. Однако россиянам пока не стоит всерьез опасаться этой инфекции, поскольку переносчики заболевания обитают в США. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Заболевание не имеет ни одного абсолютно специфического признака, по которому точно можно поставить диагноз», — отметила специалист.

По словам врача, вирус Бурбон передается иксодовыми клещами вида «Одинокая звезда», которые распространены преимущественно в Канзасе и южных штатах США. Она подчеркнула, что в России это заболевание пока не встречается, а значит, вероятность заразиться им крайне мала.

Чернышова объяснила, что симптомы вируса Бурбон во многом напоминают проявления других инфекций: у заболевшего могут подняться температура, появиться слабость, головная боль, боли в мышцах, тошнота и потеря аппетита. Из-за отсутствия характерных признаков установить диагноз бывает сложно.

«Специфических признаков нет, но нужно очень тщательно отслеживать, не было ли укуса клеща», — подчеркнула терапевт.

При этом врач обратила внимание, что болезнь Лайма (боррелиоз), в отличие от вируса Бурбон, нередко имеет характерный симптом — кольцевидную эритему. Это покраснение вокруг места укуса, напоминающее красное кольцо с более светлой кожей в центре. Именно этот признак позволяет врачам заподозрить заболевание.

Эксперт рекомендовала после любого укуса клеща как можно скорее обратиться к врачу, а при возможности сдать на исследование самого клеща. По ее словам, пациента могут обследовать на боррелиоз и клещевой энцефалит. Специфического лечения вируса Бурбон, как и вакцины против него, пока не существует, поэтому при заболевании применяется симптоматическая терапия.

Отдельно Чернышова напомнила о профилактике. Отправляясь в лес, парк или другую местность с высокой травой, следует надевать закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и спутников. По словам врача, после попадания на одежду или тело клещу обычно требуется около 20 минут, прежде чем он присосется, поэтому его можно успеть снять.

Поводом для обсуждения вируса стал первый подтвержденный случай заболевания в Нью-Йорке. Вирус Бурбон был впервые выявлен в США в 2014 году, и с тех пор официально подтверждено лишь шесть случаев заражения. Инфекция передается через укусы клещей, вакцины против нее не существует, а подтвердить диагноз могут только специализированные медицинские центры.

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