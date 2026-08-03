Без сна и отдыха 56 часов: человек впервые переплыл Балтийское море

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Поляк установил рекорд, преодолев расстояние в 160 километров.

Вперые в истории человек переплыл Балтийское море. Поляк Бартоломей Кубковский за 56 часов без сна и касания сопрождающей лодки преодолел 160 километров.

Еду и напитки ему передавали при помощи специальной удочки. Это была пятая попытка спортсмена написать новую историю. В прошлом году до берега оставалось всего 11 километров, но пришлось сойти с дистанции по состоянию здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое австралийцев, Алекс Крейг и Пол Грэм, нашли необычный способ сэкономить на доставке уличного туалета на остров Кенгуру. Вместо оплаты дорогостоящей перевозки они превратили деревянную кабинку в плот и самостоятельно пересекли на ней пролив Бэкстейрс-Пассаж.

Самодельное судно представляло собой туалетный домик ретро-стиля на плавучем основании, оснащенный подвесным мотором. Внутри они даже оборудовали место для приготовления пищи. В мае 2025 года друзья вышли в море от мыса Джервис, тщательно изучив прогноз погоды и дождавшись спокойного моря.

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