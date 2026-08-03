Европа теряет лидеров: почему разваливается скандальная «коалиция желающих»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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Кир Стармер уже оставил пост премьера Великобритании, Эммануэль Макрон вот-вот покинет Елисейский дворец, а рейтинги канцлера Германии Мерца бьют антирекорды.

Аномальная жара сейчас плавит европейскую политическую систему! Рейн обмелел до исторического минимума. И это уже ставит под угрозу грузоперевозки в Германии. Рейсы крупных танкеров становятся убыточными. Под Кельном на мель сел круизный теплоход, а в Бонне остановился автомобильный паром.

Тем временем политический кризис, вспыхнувший в Великобритании, стремительно перекидывается на Германию. После британского премьера Стармера своего кресла может лишиться и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Почему европейские лидеры один за другим теряют позиции — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Самые близкие друзья Зеленского в Европе теряют власть. Даунинг-стрит уже лишилась премьера Кира Стармера, Елисейский дворец вот-вот покинет Эммануэль Макрон, чей срок истекает весной 2027 года. На смену ему может прийти Марин Ле Пен, которая не раз давала понять, что не намерена поддерживать Украину. А возглавлять коалицию желающих больше и некому, пишет британская Telegraph, и прямо предрекает ее медленную смерть.

«Опасения по поводу вакуума лидерства, который может оставить Европу без руководства, растут. Внутриполитическая стабильность тех, кто мог бы заполнить вакуум, например Фридриха Мерца из Германии, остается под вопросом», — пишет издание.

Рейтинги немецкого канцлера бьют новые антирекорды. Доверие полностью подорвано: Мерц обещал множество реформ для спасения экономики, но в итоге занимается помощью Украине и раздуванием оборонного бюджета. Заговор с целью его отставки зреет уже в кругах самой правящей партии, написал Spiegel и подтвердили журналисты Die Welt.

«Я разговаривал с несколькими депутатами от фракции ХДС/ХСС, и настроение там действительно хуже некуда. Один сказал мне, что все это напоминает ему Политбюро в августе 1989 года. Другой сказал, что для некоторых теперь вопрос состоит лишь в том, когда и каким образом можно будет положить конец этому кошмару», — сказал политический обозреватель Die Welt Марк Феликс Серрао.

Возможность может представиться уже осенью по итогам выборов в региональные парламенты. Недовольны Мерцем и его партией уже 80% населения страны — все говорит о скором историческом поражении христианских демократов. А на первое место с отрывом, согласно соцопросам, выйдет крайне правая «Альтернатива для Германии», чьи политики обещают кардинально развернуть политический курс.

«Для нас членство Украины в ЕС и НАТО исключено. Украине здесь не место. Мы хотим баланса. Мы хотим вести переговоры с Россией, с США, с Китаем, потому что эти страны являются важными торговыми партнерами», — заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Борьбу за спасение немецкой экономики активно подогревает рекордная для Германии жара, которая в очередной раз обнажила неспособность властей реагировать на кризисы. По всей стране от населения вновь требуют затянуть пояса и экономить все: от воды до электричества. Ограничения введены в 100 округах. В Мюнхене, например, больше нельзя наполнять бассейны, поливать газоны и мыть машины. Даже фермерам запрещено брать воду из рек и озер.

Стремительными темпами падает производство, а значит, и доходы. Немецкий министр труда признает: ситуация сложилась катастрофическая, и тут же пытается списать все на внешние факторы.

«Вокруг нас идут войны. Бюджетная ситуация крайне катастрофическая. Этот факт часто полностью игнорируют. Войны влияют на нашу экономику. Во многих технологических сферах мы больше не занимаем лидирующих позиций — нас обогнали Китай и другие страны», — сказала министр труда Германии Бербель Бас.

Чиновница отказывается называть первопричину сложившейся ситуации, хотя она понятна каждому немецкому бюргеру. Промышленность в стране разваливается после отказа от дешевых энергоресурсов, а рост трат на военные проекты и на Украину вызвал рекордный дефицит бюджета. И некогда самая стабильная страна Европы теперь живет от одного политического кризиса до другого.

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