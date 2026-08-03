Банк России выпустит в обращение три серебряные монеты серии «Красная книга»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Их тираж составит 15 тысяч штук.

Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты серии «Красная книга». Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Серебряные монеты серии «Красная книга». Фото: cbr.ru

Номинал коллекционных монет составит два рубля. На лицевой стороне будет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, а на обратной — редкие животные.

Так, на первой монете разместят изображение кавказской лесной кошки, на второй — очковой гаги, а на третьей — ушастой круглоголовки. Диаметр монет составит 33 миллиметра.

«Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925», — сказано в пресс-релизе, который опубликовали на сайте Банка России.

Тираж монет составит пять тысяч штук каждая. То есть в общей сложности будет выпущено 15 тысяч новых монет.

Серия монет «Красная книга», посвящена представителям флоры и фауны, которые находятся в зоне риска вымирания. За их популяцией следит государство. Впервые Банк России выпустил такие монеты в 1992 году. В настоящее время в серия состоит из 82 монет.

Не так давно Банк России ввел в оборот новую 100-рублевую купюру. Обновленная банкнота почти ничем не отличается от прежней версии.

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