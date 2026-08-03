На платформе «Сторис» выходит шестой оригинальный проект

Фото: НМГ

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Всего в библиотеке платформы более 90 проектов.

На платформе «Сторис» от Национальной Медиа Группы (НМГ) стартует шестой оригинальный проект — вертикальный сериал «Тайна бездомного миллиардера».

НМГ

В новом оригинальном сериале бездомный музыкант, нанятый Леной на роль фейкового жениха, оказывается миллиардером под прикрытием. И у него на Лену свои планы…

Сериал будет доступен по модели GVOD (Gamified Video on Demand). Первые десять серий будут в свободном доступе, а для открытия следующих серий пользователю необходимо будет приобрести «виртуальные монеты» в приложении или оформить подписку.

Сериал «Тайна бездомного миллиардера» — это шестой оригинальный проект НМГ в жанре микродрамы. Новый проект продолжает развитие оригинального производства вертикальных сериалов НМГ для платформы «Сторис», которую НМГ первой в России запустила в тестовом режиме в апреле 2025 года. В конце 2025 года НМГ также первой в России выпустила оригинальный сериал в коротком вертикальном формате «Беременна от олигарха». Оригинальный сериал собственного производства посмотрели в 10 раз больше по сравнению с представленными на платформе топовыми китайскими проектами. В 2026 году НМГ выпустила микродрамы «Босс на одну ночь», «Гол прямо в сердце», «Близняшки. Борьба за наследника» и «Бывшая по вызову».

НМГ

Ранее Национальная Медиа Группа стала первой в России, кто вывел микродрамы в эфир телеканала «ЧЕ!»: в сетке появился экспериментальный слот «Люби вертикально» с четырьмя мини-сериалами, до этого доступными только на онлайн-платформе «Сторис».

Всего в библиотеке платформы «Сторис» более 90 проектов, в том числе популярные зарубежные истории и адаптированные сериалы канала Dомашний.

«Тайна бездомного миллиардера» — наш шестой оригинальный сериал, и с каждым новым проектом мы все глубже погружаемся в возможности вертикального формата. Микродрама позволяет рассказывать сильные, эмоциональные истории в очень плотном и динамичном ритме, и мы видим, как зритель это ценит. Для нас важно не просто выпускать сериалы, а развивать язык, на котором сегодня говорят с аудиторией», - отмечает генеральный продюсер платформы «Сторис», директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.

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