«Герой и лучший друг»: умер звезда сериала «Секретные материалы» Скотт Хайлендс

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Некоторые проекты актера стали историческими для канадского телевидения.

В Канаде в возрасте 83 лет ушел из жизни знаменитый актер Скотт Хайлендс, получивший мировую известность благодаря ролям в культовых проектах «Секретные материалы» и «Фарго». Об этом сообщил его сын, кинооператор Люк Хайлендс, который опубликовал трогательное прощальное послание в социальной сети.

Наследник артиста назвал своего отца героем, лучшим другом и великим рассказчиком. Он отметил, что семья все еще пытается осознать невосполнимую утрату.

«Муж, отец, актер, режиссер, писатель, рассказчик, друг и любитель жизни. Мое сердце разбито из-за необходимости поделиться новостью о том, что мой папа Скотт скончался в среду вечером. Я и моя семья все еще пытаемся переварить эту ужасную потерю. Сейчас просто не хватает слов, которые я мог бы сказать о тебе. Ты мой герой навсегда и мой лучший друг. Всегда и навечно. Я люблю тебя. Прощай, папа», — говорится в посте.

Творческий путь Скотта Хайлендса начался на театральных подмостках, где он выступал в течение нескольких лет, прежде чем дебютировать на больших экранах в 1969 году в картине «Папочка отправляется на охоту».

Настоящая популярность пришла к нему в 1980-ые годы, когда он исполнил ведущую роль детектива Кевина О’Брайена в полицейской драме «Ночная жара». Этот проект стал историческим для канадского телевидения, так как впервые национальный сериал транслировался в США.

Позже фильмография актера пополнилась участием в таких популярных шоу, как «Звездные врата: SG-1», «Сверхъестественное» и «Титаник».

Он также воплотил образ генерал-майора Бенджамина Блоха в «Секретных материалах». Одной из последних ярких работ Хайлендса стала роль Энниса Стасси в третьем сезоне хита «Фарго» в 2017 году.

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