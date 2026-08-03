«Мы запомним»: Юлия Пересильд публично обратилась к Ване Дмитриенко

Юлия Пересильд призналась в любви дочери Анне и ее возлюбленному Ване Дмитриенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актрису атаковали просьбами достать билеты на концерт избранника дочери.

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд призналась в любви своей дочери, актрисе Анне Пересильд, и ее возлюбленному, певцу Ване Дмитриенко. Теплые слова знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети.

Юлия поделилась фотографией, сделанной за кулисами концерта Дмитриенко в «Лужниках». На снимке запечатлены Юлия и Анна Пересильд, сам исполнитель и его мать Светлана Павлова.

«Мы запомним этот день. Ваня, ты соткан из музыки и любви. Мы: Света, Ваня, Аня, Юля. Дети наши, мы вас очень любим», — написала артистка.

Кроме того, звезда российского кино поделилась моментами с самого шоу, в том числе фрагментом с песней «Силуэт». Эту композицию Дмитриенко исполнил вместе со своей возлюбленной.

Также Пересильд-старшая рассказала, что многие ее друзья и знакомые просили «достать» билеты на концерт избранника дочери. Однако она заверила, что у нее такой возможности нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ваня Дмитриенко хотел бы сыграть свадьбу с Анной Пересильд. Но он оговорился, что к такому серьезному шагу должны быть готовы оба.

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