Один простой тест поможет определить, есть ли у вас диабет

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Ученые обнаружили неожиданную связь между физическими параметрами ног и вероятностью возникновения эндокринных нарушений.

Длина бедренной кости человека может служить индикатором предрасположенности к сахарному диабету второго типа. Об этом рассказало Daily Mail со ссылкой на исследование датских специалистов.

По словам научного сотрудника Технического университета Дании доктора Даниэля Ю, диабет второго типа легко определяется анализом крови, однако люди редко обращаются к врачу без явных подозрений.

«Вот почему онлайн-тест в домашних условиях может побудить человека посетить доктора», — подчеркнул исследователь.

Разработанная система под названием MEDWACS базируется на анализе медицинских данных за 30 лет и включает в себя оценку семи параметров, среди которых наиболее значимым оказалась именно длина бедра.

Авторы работы объясняют эту закономерность несколькими факторами. Во-первых, длина бедренной кости отражает качество питания в раннем детстве: плохой рацион в первые годы жизни замедляет рост костей и коррелирует с риском диабета в зрелом возрасте.

Во-вторых, в области бедер расположена крупнейшая мышечная группа организма, отвечающая за переработку сахара в крови. Короткие ноги зачастую означают меньший объем мышечной массы, способной поглощать глюкозу, что создает условия для развития заболевания.

В Великобритании уже насчитывается более четырех миллионов пациентов с подтвержденным диагнозом, и еще около 1,3 миллиона человек могут даже не догадываться о наличии недуга из-за его медленного прогрессирования. Новый подход призван упростить предварительный скрининг с помощью обычной рулетки и весов.

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