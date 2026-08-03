Перепутали с ушной инфекцией: мужчина умер из-за неправильной постановки диагноза

Фото: 5-tv.ru

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Младший сын пациента остался круглым сиротой.

В Великобритании 62-летний мужчина скончался от обширного кровоизлияния в мозг после того, как врачи неоднократно списывали его жалобы на сильные головные боли из-за ушной инфекции. Об этом сообщило Daily Mail.

Британец, работавший менеджером по работе с клиентами, начал испытывать недомогание после падения, однако при обращении за помощью медики лишь прописали ему курс антибиотиков.

В итоге мужчина перенес серию приступов, включая фатальное кровоизлияние, которое привело к повреждению ствола мозга и перелому позвоночника.

Ситуация обострилась 20 июня, когда мужчина упал с кровати в состоянии конвульсий на глазах у своего 11-летнего сына. Ребенок вызвал на помощь старших братьев, которые попытались организовать экстренную госпитализацию.

По словам родственников, скорой помощи потребовалось три вызова и почти час времени, чтобы прибыть на место происшествия. В больнице врачи сначала уверяли семью, что пациент пойдет на поправку и гематома рассосется сама собой.

Мужчина даже приходил в сознание и общался с окружающими, но вскоре его состояние резко ухудшилось из-за повторного кровотечения. После операции врачи констатировали смерть мозга.

Трагедия семьи усугубляется тем, что младший сын теперь остался круглым сиротой. Мать и бывшая партнерша умершего скончалась от онкологического заболевания в начале года.

Старшие братья уже начали процесс оформления опеки над мальчиком и запустили благотворительный сбор средств, чтобы обеспечить будущее ребенка.

Представители медицинского треста Бакингемшира выразили соболезнования семье, однако отказались комментировать детали лечения, ссылаясь на врачебную тайну.

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