Осколки Хиросимы: найден неизвестный сплав спустя 81 год после атомного взрыва

Фото: The Granger Collection/ТАСС

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Трагедия унесла жизни сотни тысяч человек.

Спустя почти 81 год после атомной бомбардировки Хиросимы ученые обнаружили неожиданное последствие трагедии, произошедшей в августе 1945 года. В образцах песка со дна залива Хиросима исследователи нашли металлическую частицу, которая, вероятно, образовалась в момент ядерного взрыва. Об этом сообщило издание Times of India.

Открытие не меняет историческую оценку одной из самых трагических страниц Второй мировой войны. Однако оно показывает, что даже спустя десятилетия последствия атомного взрыва могут оставаться объектом научных исследований и помогать изучать процессы, которые невозможно полностью воспроизвести в лаборатории.

Исследователи считают, что обнаруженный материал сформировался в условиях экстремальных температур, когда городские здания, металл, стекло и другие материалы были буквально превращены в смесь испаренных элементов.

Что нашли ученые в песке Хиросимы

Новый материал обнаружили при изучении 34 образцов так называемого хиросимского железняка — частиц, которые сохранились в прибрежном песке после атомного взрыва.

Большая часть найденных металлических фрагментов представляла собой известные сплавы на основе железа и хрома. Однако одна частица отличалась необычным составом.

По данным исследования, в ней содержались железо, хром, никель, марганец, молибден, кремний и небольшое количество алюминия. Такое сочетание элементов не соответствовало известным природным или промышленным сплавам.

Ученые установили, что частица была химически однородной. Это означает, что она, скорее всего, образовалась из одной капли расплава, которая затем очень быстро остыла.

Кроме того, исследователи обнаружили необычную кристаллическую структуру материала — интерметаллическое соединение алюминия и золота. Оно отличается от структур, которые обычно встречаются у распространенных металлических сплавов, включая многие виды нержавеющей стали.

Как атомный взрыв мог создать новый материал

Атомный взрыв в Хиросиме произошел утром 6 августа 1945 года. Американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил бомбу, которая взорвалась на высоте около 600 метров над городом.

В первые мгновения температура внутри огненного шара достигала нескольких тысяч градусов. По оценкам ученых, она могла превышать семь тысяч градусов.

Такие условия привели к тому, что различные материалы городской среды — металл, бетон, стекло, почва — начали испаряться. Затем, по мере расширения и охлаждения огненного шара, эти вещества снова переходили в твердое состояние.

Именно этот процесс, по мнению исследователей, мог привести к появлению необычного сплава. Сначала отдельные элементы смешались в раскаленном облаке, а затем быстро затвердели, не успев сформировать обычные структуры.

Ученые считают маловероятным, что найденная частица просто пережила взрыв в первоначальном виде. Ее химический состав и строение указывают на то, что она могла возникнуть именно в результате процессов, начавшихся после детонации.

Почему такой сплав невозможно было получить обычным способом

В промышленности производство металлических сплавов обычно проходит под контролем специалистов: ученые заранее определяют состав материала, температуру обработки и скорость охлаждения.

В случае Хиросимы все происходило иначе. Вещество оказалось в условиях, которые практически невозможно создать искусственно: сверхвысокая температура, смешивание огромного количества разных материалов и мгновенное охлаждение.

Именно скорость охлаждения стала одним из ключевых факторов. При обычном процессе атомы успевают выстроиться в стабильные структуры. При резком охлаждении могут возникать необычные формы кристаллизации, которые редко встречаются в природе.

По мнению авторов исследования, частицы, созданные ядерным взрывом, позволяют изучать новые варианты взаимодействия элементов и помогают расширять знания о сложных многокомпонентных сплавах.

Может ли находка изменить современные технологии

Несмотря на необычное происхождение, найденный материал вряд ли станет основой для производства новых деталей или конструкций. Его значение заключается прежде всего в научной информации.

Исследователи считают, что подобные открытия могут помочь лучше понимать свойства многокомпонентных сплавов — материалов, которые сегодня изучаются из-за их потенциальной прочности, устойчивости к коррозии и способности выдерживать высокие температуры.

Фрагмент из Хиросимы стал своеобразным примером того, как экстремальные условия могут создавать структуры, которые невозможно получить обычными методами.

Ранее похожие открытия уже делали после изучения материалов, оставшихся после первого ядерного испытания «Тринити» в США. Тогда ученые обнаружили необычный квазикристалл, появившийся в результате взрыва. Новый сплав из Хиросимы относится к другому типу материалов, однако оба случая показывают: ядерные взрывы могут создавать уникальные формы вещества.

Что ученые могут узнать по следам ядерных взрывов

Материалы, оставшиеся после атомных взрывов, представляют интерес не только для физиков и специалистов по материаловедению. Они также помогают изучать сами процессы, происходившие во время таких событий.

По химическому составу частиц ученые могут оценивать температуру, скорость охлаждения и особенности смешивания различных материалов.

Такие исследования имеют значение и для ядерной криминалистики — науки, которая изучает следы ядерных процессов и помогает анализировать происхождение радиоактивных материалов.

Осколки Хиросимы стали своеобразной «записью» экстремального физического события. Они сохранили информацию о мгновениях, когда привычные материалы города превратились в новые формы вещества.

Почему находка важна спустя десятилетия

Атомная бомбардировка Хиросимы остается одним из самых трагических событий XX века. В результате сброса бомб США мгновенно погибли десятки тысяч человек, а к концу 1945 года число жертв достигло примерно 90–166 тысяч. Многие пострадавшие умерли позже от ожогов, травм и последствий радиации.

Через три дня, 9 августа 1945 года, США нанесли второй атомный удар по Нагасаки. Эти события ускорили окончание войны, но остались символом колоссальной цены применения ядерного оружия.

Однако спустя десятилетия ученые продолжают изучать материальные последствия этой трагедии. Новая находка показывает, что даже самые разрушительные события могут дать важную информацию для науки.

Главная ценность открытия не в самом необычном сплаве, а в возможности лучше понять поведение материи в условиях, которые почти невозможно воспроизвести. Частицы, оставшиеся после взрыва, продолжают рассказывать о физических процессах, произошедших в Хиросиме почти восемь десятилетий назад.

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