Зарплата влияет на пенсию: сколько баллов можно заработать в 2026 году

Финансист Балынин: средняя зарплата в РФ позволяет получить четыре ИПК за год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Будущие выплаты зависят не только от стажа, но и от размера дохода россиян.

Средняя зарплата в 2026 году позволит работникам получить больше четырех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за год. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам специалиста, при ежемесячном доходе около 114 тысяч рублей за 12 месяцев можно будет накопить 4,592 пенсионного балла. Если заработок составит 120 тысяч рублей в месяц, показатель увеличится до 4,834 ИПК.

Балынин отметил, что рост зарплат продолжится и в 2026 году. По его прогнозу, средний уровень оплаты труда может находиться в диапазоне от 114 до 120 тысяч рублей. Ранее, в 2025 году, средняя зарплата в России увеличилась на 14,28% — с 89 069 до 101 784 рублей.

Эксперт также напомнил, что размер будущей пенсии можно увеличить за счет более позднего выхода на заслуженный отдых. Для этого применяются специальные повышающие коэффициенты к пенсионным баллам и фиксированной выплате.

Так, при отсрочке оформления пенсии на один год коэффициент к сумме ИПК составит 1,07, а к фиксированной выплате — 1,056. При двухлетней задержке назначения выплаты показатели вырастут до 1,15 и 1,12 соответственно.

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