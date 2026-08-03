Врачи не решают: в РАН рассказали, от чего зависит продолжительность жизни

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

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Большинство факторов находится в руках самого человека.

Продолжительность жизни лишь на 20% зависит от уровня медицинской помощи, тогда как остальные 80% определяются образом жизни самого человека. Об этом РИА Новости заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, главными факторами, сокращающими жизнь, остаются вредные привычки и недостаток физической активности. Особую опасность представляют алкоголь, табак и электронные сигареты.

«Алкоголь и курение отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете», — уточнил Геннадий Онищенко.

Академик также обратил внимание, что все больше людей предпочитают проводить свободное время с гаджетами вместо прогулок и любой другой активности на свежем воздухе. Такая привычка также негативно сказывается на продолжительности жизни.

При этом Онищенко отметил и положительные изменения. За последние 25 лет средняя продолжительность жизни в России выросла до 74 лет, что позволяет людям дольше сохранять активность и оставаться вовлеченными в профессиональную деятельность.

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