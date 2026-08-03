Адвокат Черноусов заявил, что оперного певца Кунгурова могли убить

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Спустя два года после смерти артиста дело о его смерти вновь расследуется.

Оперного певца Евгения Кунгурова могли убить и инсценировать суицид. Об этом ТАСС сообщил адвокат отца артиста Виктора Кунгурова — Евгений Черноусов.

«Мы с Виктором Евгеньевичем предполагаем, что произошел конфликт и в этой нервозной ситуации кто-то мог ударить Кунгурова тупым твердым предметом, причинив смертельную черепно-мозговую травму. <…> Мы не утверждаем точно, что смерть наступила от этого удара. Могло наступить предсмертное состояние. И в этом состоянии <…> (могли совершить инсценировку. — Прим. ред.) скрыть следы преступления», — пояснил юрист.

Он добавил, что на теле исполнителя была обнаружена черепно-мозговая травма. Она отличалась от других найденных повреждений. При этом подобное ранение певец не мог получить при тех обстоятельствах, которые, по официальной версии, привели к смерти.

Отец Кунгурова написал обращение в Генпрокуратуру, в котором требует переквалифицировать статью на умышленное убийство группой лиц. Он уверен, что самоубийство его сына не было доказано.

Кроме того, по словам родителя, из квартиры артиста пропали награды, дорогостоящие часы и костюмы. Также исчезли два мобильных телефона. Гаджеты могли забрать, чтобы скрыть данные, хранящиеся в них. Поэтому Кунгуров-старший просит о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Тело музыканта было найдено 8 апреля 2024 года в Москве. По версии правоохранительных органов, певец мог совершить самоубийство. В апреле 2026 года было возбуждено дело о доведении до суицида. Потерпевшим признан отец певца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка Романа Ткаченко в том, что он пытался свалить вину за убийство брата и бабушки на свою мать. Об этом артисту сообщила бывшая жена, но сама женщина об этом не помнит.

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