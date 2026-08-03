Вход родителям запрещен: бизнесмен уволил подчиненного из-за неуважения к матери

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Руководитель известен под прозвищем «самый щедрый босс».

Китайский предприниматель Цуй Пэйцзюнь, возглавляющий компанию Henan Kuangshan Crane в провинции Хэнань, уволил сотрудника за то, что тот запретил собственной матери присутствовать на своей свадьбе из-за ее внешности. Об этом сообщила South China Morning Post.

Решение бизнесмена, известного в стране под прозвищем «самый щедрый босс Китая», вызвало масштабную дискуссию в социальных сетях, набрав более 24 миллионов просмотров.

Пока часть пользователей поддерживает главу фирмы за отстаивание моральных принципов и традиционных ценностей, другие сомневаются в праве работодателя вмешиваться в частную жизнь персонала и семейные конфликты.

Цуй Пэйцзюнь заслужил доверие общественности благодаря своей масштабной благотворительной деятельности и заботе о кадрах. В феврале на ежегодном праздничном вечере компании он лично распределил между рабочими бонусы наличными на сумму 60 миллионов юаней (около 706 миллионов рублей).

Всего же годовые выплаты сотрудникам превысили 180 миллионов юаней (более двух миллиардов рублей). По словам предпринимателя, высокие зарплаты и премии жизненно необходимы молодым специалистам, чтобы справиться с долговой нагрузкой по ипотечным и автомобильным кредитам.

Руководитель убежден, что финансовая стабильность рабочих является залогом успеха всего предприятия.

Помимо поощрения штатных сотрудников, бизнесмен активно вкладывается в образование будущих поколений. С 2004 года он направил свыше 35 миллионов юаней (около 412 миллионов рублей) на гранты для более чем 4800 студентов из малообеспеченных семей.

Также компания реализует программы поддержки детей своих работников. В июле на летнюю стажировку и обучение было принято более 300 молодых людей.

Инцидент с увольнением из-за семейного конфликта подчеркнул жесткую позицию Цуя относительно этических норм. Он уверен, что человек, способный стыдиться своих родителей, не может быть надежным и ответственным членом трудового коллектива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.