Ученые пошли на OnlyFans: пухлые сурки могут спасти 60‑летний проект

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Исследователи были вынуждены пойти на этот шаг.

В США исследователи из Калифорнийского университета начали публиковать платный контент с желтобрюхими сурками на платформе OnlyFans, чтобы собрать средства на продолжение научной деятельности. Об этом сообщил SFGATE.

Профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Даниэль Блюмштейн пояснил, что такие меры стали вынужденными после того, как администрация Дональда Трампа отменила миллиарды долларов исследовательских грантов. Это решение затронуло проекты, связанные с изменением климата и экологией.

Проект по изучению сурков в Колорадо является одним из самых продолжительных в мире — он ведется с 1962 года. Однако Национальное научное фонд трижды отказывал в продлении финансирования.

«После третьего раза наш программный офицер сказал моему коллеге, что они никогда не будут нас финансировать, потому что считают, что у нас слишком много данных», — поделился Блюмштейн.

По его словам, это звучит безумно, так как долгосрочные исследования критически важны для понимания эволюционных процессов и адаптации животных к климатическим сдвигам.

На странице под названием OnlyMarms биологи размещают почти ежедневные фото и видео с «пухлыми и обаятельными» обитателями Скалистых гор. У сурков даже есть имена — их зовут Стейпл, Попринт и Кабинет.

Подписчики могут оставлять денежные чаевые, которые идут на нужды лаборатории. Необычный способ заработка уже принес несколько сотен долларов, которых хватает как минимум на закупку приманок для грызунов.

Помимо активности на OnlyFans, команда ищет и другие креативные способы выживания. Ученые договорились с местной пивоварней о выпуске крафтового пива Marmot Tears IPA, часть выручки от продажи которого направляется на поддержку биологической станции.

Этим летом биологи также запустили акцию «Неделя жирного сурка», вдохновившись знаменитым конкурсом с медведями на Аляске, где публика голосует за самого упитанного зверька.

Исследовательница Эмили Ренки, которая администрирует аккаунт, считает, что хотя ученые и не должны бояться закрытия проектов из-за нехватки денег, умение творчески взаимодействовать с общественностью помогает продвигать науку.

Тем не менее Блюмштейн подчеркивает, что специалисты должны тратить свое время на написание научных статей, а не на поиск экзотических способов оплаты счетов.

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