Не просто усталость: названы неочевидные признаки анемии

Фото: www.globallookpress.com/ Erik Reis - IKOstudio

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Многие люди долго не замечают первых симптомов.

Анемия часто развивается медленно, и многие люди долго не замечают первых симптомов, связывая их с усталостью или стрессом. Терапевт «СМ-Клиники» Ирина Тихонова рассказала Газета.Ru о неочевидных признаках анемии.

Один из самых незаметных симптомов — постоянная усталость, которая не проходит после отдыха. Человеку трудно выполнять привычные задачи, снижается работоспособность, возникает чувство нехватки сил с утра.

Еще один неочевидный признак — ухудшение концентрации внимания и памяти. Ткани получают меньше кислорода, и человеку сложнее сосредоточиться или запомнить новую информацию. Эти изменения часто принимают за переутомление.

Изменения во внешности также могут указывать на анемию. Кожа становится бледнее, появляется сухость, ногти ломаются и расслаиваются, может измениться их форма. У некоторых усиливается выпадение волос. Эти симптомы не всегда специфичны, но в сочетании с другими они могут говорить о дефиците железа.

Характерный признак — одышка и учащенное сердцебиение при нагрузке, которую раньше переносили легко. Организм пытается компенсировать недостаток кислорода, и сердце работает интенсивнее.

Менее известный, но важный симптом — изменение вкусовых предпочтений. Люди могут начать есть мел, лед, сырое тесто или испытывать необычные пристрастия к запахам, например, бензина или ацетона. Эти симптомы должны стать поводом для обращения к врачу.

Анемия — это не болезнь, а синдром, который может быть вызван разными причинами: дефицитом железа, хроническими кровопотерями, проблемами с ЖКТ и так далее. Врач подчеркнула, что просто начать принимать препараты железа недостаточно. Важно сначала установить причину анемии, и это может сделать только врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что желание употреблять в пищу мел или лимоны может быть признаком дефицита железа в организме человека. Подобные изменения вкусовых предпочтений часто остаются без внимания. Хотя они сигнализируют о сбоях в работе внутренних систем. Помимо странных кулинарных пристрастий, к классическим симптомам нехватки железа относятся постоянная сонливость, общая слабость, быстрая утомляемость и чувство разбитости даже после длительного отдыха.

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