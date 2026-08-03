МВД предупреждает: почему не стоит делиться личной информацией в соцсетях

МВД России призвало не публиковать в соцсетях адреса проживания и работы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Это необходимо для защиты от вербовщиков.

МВД России рекомендует россиянам не раскрывать в социальных сетях личную информацию о себе и своих близких. Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В министерстве советуют не публиковать данные о месте учебы, работы, а также не сообщать адрес проживания. Кроме того, стоит избегать разглашения информации о своей семье и близких людях.

Как объяснили в МВД, это необходимо для защиты от вербовщиков, которые могут использовать данные из социальных сетей для создания профиля потенциальной жертвы. Россиянам также рекомендуется не выражать свои взгляды в открытых источниках и чатах, а также не отвечать на личные вопросы от незнакомцев.

Полиция советует всегда проверять, кто является владельцем профиля собеседника, а также информацию о месте и дате регистрации аккаунта.

Кроме того, МВД рекомендует не отвечать на сообщения от незнакомых людей, включить функцию «черный список» и сообщать модераторам соцсетей о подозрительной активности.

Прежде в МВД России рекомендовали гражданам ограничить доступ посторонних к своим профилям в соцсетях и не публиковать геометки. В министерстве пояснили, что такие меры помогут снизить риск утечки персональных данных.

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