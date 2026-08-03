Северный флот провел масштабные учения в Баренцевом море

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Все элементы маневров выполнялись в едином замысле и практически одновременно.

Корабельная ударная группа Северного флота начала масштабные учения в Баренцевом море. Экипажи крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко» отразили атаки дронов, поразили воздушные и морские цели, а кульминацией стали ракетные пуски «Калибра», «Вулкана», «Оникса» и «Гранита».

Все элементы маневров выполнялись в едином замысле и практически одновременно. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь все увидел.

Корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко» выходит в море. До выхода из Кольского залива, у моряков это называется «проход узкости», ударную группу сопровождают тральщики. Их задача — очистить фарватер от мин. Конечно, условно — все это часть учений.

В это же время на палубах по обоим бортам кораблей дежурят расчеты по борьбе с БПЛА и безэкипажными катерами. Как только корабли вышли в безопасный район — начинается практическая часть маневров.

Это, по сути, сразу два элемента учений: дымовую завесу поставил экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко». Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов», идущий в корме, будет использовать эту бочку в качестве мишени, имитирующей атаку безэкипажного катера.

Основа этого элемента учений — стрелковое оружие. Его на каждом корабле немало — от автоматов Калашникова до спаренных пулеметов и крупнокалиберных ДШК.

— Тренировки проходят постоянно. Боевые стрельбы, как сейчас, не боевые, а тренировочные, проводятся каждый выход в море. А выходы в море у нас часто.

Следующий этап — тренировка расчетов ПВО. С борта самолета морской авиации Северного флота сброшена осветительная авиабомба. Огонь по ней ведут зенитно-артиллерийские комплексы: на «Маршале Устинове» — АК-630, на «Адмирале Головко» — 3М89 «Палаш».

Морская авиация имитировала и атаки на сами корабли. С борта фрегата и крейсера им ставили радиоэлектронные помехи.

Еще одна часть маневров — артиллерийские стрельбы. Цель — уничтожить условного противника на расстоянии больше десяти километров. И погода здесь не помеха.

«Мы можем визуально и не наблюдать цель, а система ее видит. Видит, сопровождает, и попасть с помощью данных режимов не составляет труда никакого», — рассказал командир артиллерийской батареи Евгений.

Но главная и самая масштабная часть маневров — ракетные стрельбы.

Основной этап маневров — применение ракетного комплекса. Для крейсера «Маршал Устинов» это ракета «Вулкан», для фрегата «Адмирал Головко» — это крылатая ракета «Калибр».

На главном командном пункте корабля к стрельбе все готово. Все это экипаж отрабатывал десятки раз.

«В ходе учений была выполнена стрельба ракетой „Калибр“ по сложной мишенной позиции. Цель поражена», — сказал заместитель командира корабля по технической работе Сергей Фролов.

Командир боевого поста рассказывает: перед стрельбами есть традиция — не бриться с утра. А дальше — дело техники и умений расчета.

«Слышно, как работает система, как открывается, как работает гидравлика, все чувствуется. Мы слышим характерный хлопок и понимаем, что все прошло, ракета вышла, замечаний нет, все отлично», — сказал командир ракетно-артиллерийского боепоста Илья.

Почти в то же время стрельбу вел крейсер «Маршал Устинов» — ракетой «Вулкан». Чуть позже открыл огонь береговой комплекс «Бастион» сверхзвуковым «Ониксом».

Главной задачей было одновременное поражение морской цели всеми тремя ракетами, запущенными из разных мест. И завершающая часть маневров осталась за атомным подводным крейсером «Орел», запустившим сразу три ракеты «Гранит».

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