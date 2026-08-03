«Принципиально важно»: Билан отреагировал на критику своего концерта в Москве

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Не все пришедшие на шоу остались довольны его организацией.

Заслуженный артист России Дима Билан прокомментировал негативную реакцию зрителей о своем сольном концерте «Твой № 1», который прошел на «ВТБ Арене» в Москве». Свое мнение певец высказал на своей странице в социальной сети Instagram*.

«То, что мы представили 31 июля — действительно первый в своем роде инновационный концерт такого масштаба. Подобного опыта еще не было ни у нас, ни, пожалуй, вообще в индустрии», — написал исполнитель.

Артист заявил, что читал отзывы пришедших на концерт в соцсетях и отметил, что при реализации нового формата всегда возникают сложности. По его словам, сложные технические решения, особенно реализованные впервые, не всегда работают идеально и несут определенные риски.

«Но именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие», — подчеркнул певец.

Билан также сообщил, что обсудил эту проблему со своей командой. Он пообещал проанализировать все замечания и найти такие решения, которые сохранят зрелищность и новизну шоу и при этом не разочаровать публику.

«Для меня это принципиально важно. Ведь движение вперед это не только способность придумать и воплотить новое, но и умение слышать друг друга, честно обсуждать непростые моменты и делать правильные выводы», — добавил артист, поблагодарив фанатов за обратную связь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел концерт Билана в Москве. Шоу вызвало споры среди посетивших мероприятие. Часть зрителей осталась недовольна организацией концерта, в частности, шестиметровой сценой, перекрывавшей обзор в фан-зоне.

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