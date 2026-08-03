Пьяный лжесиловик уговорил прохожего поджечь бар в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева; 5-tv.ru

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Пока один разливал топливо у входа в заведение, второй снимал процесс на телефон.

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, пытавшихся поджечь бар в центре города после конфликта одного из них с посетителями заведения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух граждан в возрасте 34 и 22 лет, подозреваемых в попытке поджога одного из баров в центре Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел ночью 1 августа. У 22-летнего мужчины вспыхнул конфликт в баре, после чего его попросили покинуть заведение. Находясь в нетрезвом состоянии, он похитил канистру с топливом, которая была прикреплена к задней двери микроавтобуса в Лиговском переулке.

Затем бунтарь направился обратно к бару и по пути встретил 34-летнего прохожего. Представившись сотрудником силового ведомства, он уговорил мужчину помочь с поджогом заведения. Тот вылил топливо у входа в бар и попытался поджечь жидкость, в то время как инициатор снимал происходящее на телефон.

Однако план потерпел неудачу — содержимое канистры не загорелось и в результате молодой мужчина пустился в бега. Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии задержали поджигателя, а через несколько минут был пойман и второй подозреваемый.

В пресс-службе добавили, что обоих задержанных доставили в отдел полиции, а канистра изъята.

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