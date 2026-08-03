Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вертолет нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой.

Минобороны России показало кадры выполнения боевого задания экипажем вертолета Ми-28НМ в рамках специальной военной операции.

Перед вылетом экипаж получил координаты замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Центр». Вертолет нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам, поражение цели подтвердила разведка. После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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