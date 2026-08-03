Ретинол захватил уход за кожей: кому он нужен, а кому может навредить

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Высокая эффективность бьюти-компонента породила множество мифов.

Использовать ретинол летом можно, но только при соблюдении правил ухода и защиты кожи от солнца. Об этом рассказала 5-tv.ru дерматолог-косметолог и врач интегративной медицины Марина Колесникова.

«Лето не является противопоказанием. Важно вводить ретинол постепенно и ежедневно использовать качественную фотозащиту», — высказалась врач.

Ретинол — одна из форм витамина А. После нанесения на кожу он превращается в активное вещество, которое ускоряет обновление клеток, стимулирует выработку коллагена — белка, отвечающего за упругость кожи, и помогает регулировать работу сальных желез.

По словам специалиста, именно высокая эффективность ретинола породила множество мифов. Одни полностью исключают его летом, другие считают универсальным средством для всех. Однако правильный подход находится между этими крайностями.

При наружном применении ретинол действительно может временно ослаблять защитный барьер кожи. В период привыкания возможны сухость, шелушение, покраснение и чувство стянутости. Если при этом пренебрегать солнцезащитным кремом, возрастает риск появления пигментных пятен.

Поэтому врач посоветовала не начинать уход с высоких концентраций.

«Главное — не процент, а переносимость кожи. Для большинства пациентов оптимальны концентрации 0,3–0,5%. Более высокие — только при хорошей адаптации и по показаниям», — пояснила врач.

Тем, кто только начинает использовать ретинол, специалист порекомендовала вводить его постепенно. Сначала несколько раз в неделю, а затем, если кожа хорошо переносит средство, переходить к более частому применению.

При этом людям, которые уже давно пользуются ретинолом и не сталкиваются с раздражением, делать обязательный перерыв летом не нужно.

«Если кожа адаптирована и нет раздражения, отменять ретинол только из-за лета не нужно», — высказалась Колесникова.

Исключением может стать отпуск на море. Если планируется активный пляжный отдых с длительным пребыванием под солнцем, врач порекомендовала заранее отказаться от ретинола. Сделать это лучше за пять–семь дней до поездки, а вернуться к привычному уходу через три–пять дней после возвращения, когда кожа восстановится.

Колесникова также призвала с осторожностью относиться к системным ретиноидам — препаратам, которые принимают внутрь при тяжелых формах акне. Такая терапия требует постоянного наблюдения врача.

Во время лечения и некоторое время после его окончания беременность противопоказана, поскольку препараты могут вызвать тяжелые пороки развития плода. По этой причине женщинам репродуктивного возраста нередко назначают гормональную контрацепцию, которая также должна применяться только по медицинским показаниям.

Еще одна распространенная ошибка, по мнению врача, — воспринимать акне исключительно как косметический дефект.

Колесникова отметила, что с позиции интегративной медицины высыпания нередко становятся лишь внешним проявлением более глубоких нарушений в организме. Среди возможных причин она называет гормональный дисбаланс, инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки хуже реагируют на инсулин, дефицит витаминов и микроэлементов, хроническое воспаление, а также нарушения работы кишечника или щитовидной железы. Если устранять только внешние проявления болезни, а не искать их причину, после завершения лечения проблема может вернуться.

Подводя итог, специалист подчеркнула, что использовать ретиноиды следует только тогда, когда для этого есть медицинские показания.

«Если ретиноиды действительно необходимы, они должны использоваться в минимальной эффективной дозе, по строгим показаниям и под контролем врача, когда ожидаемая польза превышает возможные риски», — добавила она.

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