«Это тяжело»: Анна Пересильд объяснила, почему не захотела обучаться у родителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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При этом взгляд ее будущего мастера на кино ей близок.

Актриса Анна Пересильд выбрала курс заслуженной артистки России Дарьи Мороз в Московской школе кино (МШК), потому что хотела учиться у наставника, который не связан с ее семьей. Об этом девушка рассказала в беседе с NEWS.ru.

«Иногда можно совмещать и работу, и учебу, и семейные отношения, но это тяжело. Мне хочется погрузиться в театральный мир, учиться у мастера, который не является членом моей семьи», — сказала Пересильд.

Актриса отметила, что с уважением относится к Дарье Мороз, и ей близок ее подход к кино.

«Мне интересен ее взгляд на кино, ее работы. У нее в принципе новое, прогрессивное понимание индустрии», — поделилась Пересильд.

При этом актриса сначала действительно рассматривала вариант обучения профессии у родителей — народному артисту России Алексею Учителю и заслуженной артистке России Юлии Пересильд.

Анна призналась, что пока не знает, чего ждать от учебы, так как впервые становится студенткой. В ближайшее время она планирует познакомиться с однокурсниками и узнать больше о программе обучения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за поступления в МШК Пересильд столкнулась с волной хейта. Причиной стал пропуск финального конкурса.

Однако за юную актрису вступилась сама Мороз, она публично разъяснила, что Анна с блеском прошла все отборочные этапы, а само испытание пропустила из-за согласованных заранее съемок.

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