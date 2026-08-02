Хлопок под лавочкой: мужчина получил ожоги при взрыве электрокабеля в Москве

В Москве мужчина получил ожоги при взрыве подземного электрокабеля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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На месте происшествия работают экстренные службы.

В результате взрыва подземного электрокабеля на западе Москвы пострадал мужчина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, мужчина сел на лавочку на улице Герасима Курина, после чего под ней раздался громкий хлопок. Известно, что пострадавший получил ожоги.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о взрыве в торговом центре «Aeon Mall Kumamoto» в японском городе Касима в префектуре Кумамото. В результате происшествия здание получило серьезные повреждения: частично разрушилась одна из стен, был поврежден металлический каркас, также пострадала крыша. Очевидцы рассказывали о сильном задымлении возле торгового комплекса.

После случившегося из здания эвакуировали не менее 200 человек. В торговом центре располагались магазины, супермаркет, рестораны и кинотеатр. Рядом с ним находилась парковка на пять тысяч автомобилей.

В регионе ранее зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1, однако специалисты не сообщали о связи между подземными толчками и взрывом.

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