«Люблю бесконечно»: жена Верещагина поддержала его после вылета из реалити-шоу
Жена Олега Верещагина поддержала его после ухода из шоу «Мастер игры»
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Супруга отметила, что он достойно проявил себя в проекте.
Жена актера Олега Верещагина, Александра, публично поддержала супруга после его ухода из реалити-шоу «Мастер игры». Она призналась артисту в любви, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях.
«Это была прекрасная игра. Ты крутой. Люблю бесконечно», — написала Александра.
В реалити-шоу «Мастер игры» участники делятся на две команды — «темных» и «светлых». Первые должны оставаться незамеченными, устраивать интриги и выводить соперников из проекта, а остальные — вычислять тех, кто играет против них.
В новом выпуске большинство участников проголосовали против Верещагина. Актер признался, что на протяжении игры выступал в роли «темного» игрока.
После выбывания Олег отметил, что рад вернуться домой к семье. Они с супругой растят двух дочерей — Полину и Арину. Пара вместе уже 24 года, а в браке состоят 17 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время съемок в шоу «Мастер игры» экстрасенс Влад Череватый с помощью своих методов пытался привлечь внимание певицы Анны Седоковой.
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