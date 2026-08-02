Успенскую не узнать: косметолог сравнила архивные фото и свежие кадры певицы

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Врач эстетической медицины Марина Колесникова оценила преображение королевы шансона и назвала возможные методы коррекции, которые могли быть использованы.

При сравнении фотографий Любови Успенской, сделанных в 2015, 2019 и 2026 годах, можно заметить заметные изменения внешности артистки. На это обратила внимание врач-косметолог и дерматолог Марина Колесникова. В беседе с 5-tv.ru эксперт подчеркнула, что ее выводы основаны исключительно на анализе снимков и не являются подтверждением проведения каких-либо косметологических или хирургических процедур.

«За 10 лет лицо стало более структурированным — визуально уменьшилась возрастная потеря тканей, появилась более выраженная поддержка средней и нижней трети лица, изменился контур овала. Можно предположить, что для такого результата могли использоваться различные методы коррекции — как хирургические, так и нехирургические», — высказалась косметолог.

Колесникова предположила, что визуальные изменения в области скул могут соответствовать восполнению возрастной потери объема. Для этого в современной косметологии применяют филлеры — специальные гели, позволяющие восстановить утраченный объем тканей, либо липофилинг. Липофилинг представляет собой метод, при котором для коррекции используют собственную жировую ткань пациента.

Также специалист обратила внимание на область губ. По ее мнению, на снимках можно предположить увеличение объема и изменение контура.

Кроме того, заметны возможные изменения в нижней трети лица. Речь может идти о коррекции подбородка, овала лица и зоны так называемых брылей — участков мягких тканей, которые с возрастом могут опускаться и делать контур менее четким.

РИА Новости/Нина Зотина

Отдельно врач остановилась на состоянии кожи. По ее словам, внешний вид лица может свидетельствовать о применении современных методик, направленных на улучшение качества кожи.

Среди них — биоревитализация, при которой в кожу вводят препараты на основе гиалуроновой кислоты для повышения уровня увлажненности, полинуклеотиды, стимулирующие восстановительные процессы в тканях, коллагеностимуляторы, способствующие выработке собственного коллагена, а также различные лазерные процедуры, позволяющие улучшить текстуру кожи и повысить ее плотность.

В то же время Колесникова не исключила, что часть изменений могла быть связана с хирургическим омоложением. Более четкий овал лица и менее выраженные возрастные изменения в средней и нижней третях могут соответствовать результату подтяжки мягких тканей.

Изменения в области глаз также могут указывать на возможную блефаропластику — операцию по коррекции век.

«Основное отличие современного образа — лицо выглядит более „собранным“, с восстановленными объемами и более плотными тканями. При этом с точки зрения современной косметологии важно соблюдать баланс: после 50 лет омоложение должно строиться не только на добавлении объема, а прежде всего на улучшении качества кожи, плотности дермы и гармонии пропорций. В подобных случаях сегодня предпочтение отдается методикам, которые улучшают ткани без дополнительного утяжеления лица. Главная тенденция современной эстетической медицины — не менять лицо, а сохранить индивидуальность: плотная ухоженная кожа, естественные пропорции и гармоничный возрастной результат», — резюмировала Колесникова.

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