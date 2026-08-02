Ищите другое место: Онищенко объяснил, почему нельзя купаться в фонтанах

Онищенко: купание в фонтанах может привести к болезням кожи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Даже пятиминутное нахождение в холодной воде может привести к нежелательным последствиям.

Купание в городских фонтанах может обернуться неприятными последствиями, включая переохлаждение организма и болезни кожи. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор и академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

Собеседник издания подчеркнул, что городские фонтаны не предназначены для приема водных процедур. Их главное предназначение совершенно в другом.

Доктор пояснил, что за качеством воды в фонтанах регулярно следят. Следовательно, вероятность получить какие-то кожные заболевания, нахлебавшись оттуда воды, крайне низка. Тем не менее купаться там все же не стоит.

Онищенко объяснил, что вода в фонтанах циркулирует и не нагревается. Сочетание этих двух факторов может привести к переохлаждению организма. В результате человек простынет. Даже кратковременное нахождение в фонтане может привести к малоприятным последствиям.

Доктор также обратился к военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он поздравил их с праздником, а также попросил мужчин поберечь свое здоровье.

Ранее Геннадий Онищенко предупредил о росте болезней-всадников среди россиян. В частности, речь идет о кардиологических и онкологических заболеваниях.

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