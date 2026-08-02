Не все водные процедуры одинаково полезны: чем опасен контрастный душ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Karl F. Schöfmann; 5-tv.ru

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Даже привычный душ или ванна способны обернуться серьезными последствиями, если не учитывать особенности организма.

Горячий душ, ледяная вода и контрастные процедуры могут представлять опасность для людей с определенными заболеваниями. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала терапевт Татьяна Романенко.

По словам специалиста, горячие ванны и душ вызывают расширение сосудов и перераспределение крови в организме. В некоторых случаях это может привести к снижению давления и ухудшению кровоснабжения головного мозга.

«Высокая температура приводит к тому, что сосуды расширяются, чтобы каким-то образом компенсировать теплоотдачу. Соответственно, раз сосуды расширяются, происходит перераспределение крови, и вышестоящие отделы нашего организма, в том числе головной мозг, могут испытывать гипоксию вследствие такого недокровотока», — объяснила врач.

Романенко отметила, что продолжительность горячих процедур не должна превышать пять-десять минут. Особенно осторожными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелой гипертонией, а также тем, кто недавно перенес инфаркт или острое нарушение мозгового кровообращения.

При этом контрастный душ может оказывать положительное влияние на организм, так как тренирует сосуды и помогает улучшить эмоциональное состояние. Однако резкое воздействие слишком холодной воды способно вызвать спазм сосудов, повышение давления, учащение сердцебиения и нарушения ритма.

«Очень холодная вода, очень резкое холодовое воздействие может привести к спазму сосудов, к рефлекторному повышению артериального давления, ускорению частоты сердечного ритма, к аритмиям», — рассказала Романенко.

Врач подчеркнула, что начинать контрастные процедуры необходимо постепенно — сначала использовать прохладную воду и только затем переходить к более низким температурам.

По словам специалиста, ледяная вода в некоторых случаях может спровоцировать спазм коронарных артерий или аритмию даже у здоровых людей. При этом особенно уязвимыми остаются пациенты с атеросклерозом, нарушением эластичности сосудов и хроническими заболеваниями.

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