Костоломы-самоучки: чем опасен БДСМ-массаж и что за люди его практикуют

Фото, видео: www.globallookpress.com/R. Märzinger; 5-tv.ru

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Практика, популярная у спортсменов, может оказаться фатальной для простых людей.

В последние годы в России и мире все популярнее становится так называемый БДСМ-массаж. Это аббревиатура, которая значит «бондаж (связывание — Прим. ред.), дисциплина, садизм и мазохизм» — четыре формы нестандартных практик возбуждения и расслабления, связанных с грубым силовым и болевым воздействием. О рисках этой практики 5-tv.ru рассказал мануальный терапевт Александр Евдокимов.

Как отметил эксперт, он также сталкивался с термином «спортивный массаж». Такую практику часто проводят для любителей силовых тренировок. Накачанные, сильные люди приходят, чтобы их посильнее сжали, размяли мышечную массу после тяжелых упражнений.

«Это достаточно жесткое, мощное давление. Опять же, мы не говорим сейчас вообще про медицину<…> Вот этот БДСМ-массаж, спортивный массаж, это массаж, не имеющий отношения к медицине вообще никакого», — подчеркнул врач.

Проблема еще и в том, что в руки БДСМ-массажистов попадают и простые люди, у которых болит спина. Для них такая жесткая практика чревата переломами и повреждениями костей.

«Далеко не всем можно делать такой жесткий массаж. Пожилым людям вообще однозначно нельзя это делать, потому что там остеопения часто развивается, когда хрупкие кости становятся, кальция не хватает», — пояснил врач.

Молодым людям при отсутствии проблем со здоровьем БДСМ-массаж не противопоказан. Однако, как и в случае с тайской «терапией молотком», встает вопрос о добросовестности «мастера».

В России можно обучиться БДСМ-массажу за месяц. При этом практически каждый новоиспеченный массажист стремится объявить себя «лечебным массажистом», даже если у него и близко нет медицинского диплома.

«Все обучившиеся по-быстрому массажисты пытаются расширить кругозор свой, чтобы побольше аудиторию привлекать, естественно, старается массажировать людей с проблемами со здоровьем. Чтобы больше пациентуры было, так скажем, клиентуры», — предостерег Евдокимов, посетовав на недостаточно строгий контроль сферы массажных услуг.

По словам врача, при определении понятий медицинского и немедицинского массажа нужны очень строгие правила для любого контакта с телом пациента. В этом случае на рынке вряд ли было представлено такое разнообразие «устрашающих» методик.

Ранее 5-tv.ru также писал о том, что такое тайский массаж Ток Сен.

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