Уехала к бабушке и не вернулась: двенадцатилетняя школьница пропала в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Полиция и волонтеры ищут девочку почти сутки.

В Подмосковье пропала 12-летняя девочка. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Накануне в шесть часов вечера Злата отправилась на велосипеде к бабушке в Москву из деревни Цибино в Воскресенске. Однако до пункта назначения девочка так и не добралась. Дозвониться до Златы родители не смогли. После чего они начали искать школьницу.

За ночь участники поисковой операции обследовали большую территорию, но следов ребенка обнаружить пока не удалось. Родственники предполагают, что Злата все же могла доехать до Москвы.

МООО «СПАС ГРАД»/PSOSPASGRAD.RU

Школьница может передвигаться на черном велосипеде с салатовой рамой. Рост пропавшей 166 сантиметров, волосы черные, глаза — карие. Перед исчезновением Злата была одета в белую кепку, зеленую толстовку и шорты. К поискам девочки уже подключились полицейские и волонтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городе Пущино Серпуховского городского округа Московской области пропала 13-летняя девочка. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.

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