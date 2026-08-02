Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

Фото: © Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

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Президент отметил высокую роль крылатой пехоты в проведении СВО.

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-десантных войск России с профессиональным праздником.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск. В рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером, братской сплоченностью и взаимовыручкой», — гласит телеграмма на сайте Кремля.

Путин отметил, что прошлые поколения бойцов ВДВ обессмертили свою славу боевыми подвигами, а нынешние десантники равняются на ветеранов. Президент отметил умелые и решительные действия, мужество и героизм крылатой пехоты в ходе специальной военной операции.

«Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества», — подчеркнул глава государства.

Ранее бойцы 76-1 дивизии ВДВ рассказали о взятии Доброполья в Донецкой народной республике, которое было одним из последних серьезных укрепрайонов Вооруженных сил Украины.

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