«Скучно без драматургии»: Алексей Чадов про отношения с супругой

Фото, видео: legion-media; 5-tv.ru

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По словам актера, нет ни одной семьи, где все было бы гладко, мирно и без конфликтов.

В отношениях скучно без драматургии. Как правило, между супругами происходит, что говорится, полный экшен, причем психологический. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru актер Алексей Чадов на премьере фильма «За любовь», в котором он сыграл главную роль.

Как выяснилось, актер с супругой Лейсан люди многогранные. Их отношения иногда переживают штиль и период романтической комедии, а иногда эмоции так и бушуют. Чего уж точно у них нет — так это хоррор фильма.

«Давайте посмотрим фильм, где не надо разрешать конфликт. Он будет просто скучный. Видимо, поэтому и я так живу, и мы живем так с Лейсан, потому что мы у нас немножко жанр такой экшен иногда бывает, такой психологический. Иногда романтическая комедия частенько так, знаете. Хоррор мы не любим. Но роуд-муви у нас частенько бывает. Просто я иногда с дистанции схожу чуть раньше», — поделился актер.

Он добавил, что подобные эмоциональные всплески в отношениях абсолютно нормальны. По словам Чадова, он не видел ни одной семьи, где все было гладко и тихо. А даже если и есть, то это еще не ориентир счастливых отношений.

В начале июня телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков отмечали первую годовщину свадьбу. Супруг поблагодарил жену за терпение в отношениях с ним, назвав ее «фантастической девочкой».

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