Прокуроры потребуют ужесточить приговор блогеру Лерчек

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Валерию Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно, гособвинение считает это решение суда слишком мягким.

Гособвинение осталось недовольно приговором, вынесенным блогеру Валерии Чекалиной, больше известной как Лерчек, и намерено добиваться ужесточения наказания в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Гагаринский суд Москвы 31 июля назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься продвижением своего бренда в сети в течение трех лет. Также установлен испытательный срок — пять лет — и ряд обязанностей, включая запрет на администрирование сайтов и интернет-платформ.

Собеседник агентства заявил, что прокуроры будут требовать шестилетнего условного срока, а также попросят увеличить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет. Прежде в ходе прений сторон гособвинение также просило приговорить Лерчек к штрафу на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Блогер ранее заявила о своей невиновности и просила прекратить уголовное преследование по состоянию здоровья. В последнем слове она призвала не назначать штраф, сославшись на отсутствие средств для его оплаты. Чекалина намерена обжаловать приговор.

Разбирательства связаны с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, Чекалина и соучастники схемы заключали договоры с иностранной компанией и направляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя в уполномоченные органы документы с недостоверными сведениями. Таким образом за пределы РФ было выведено порядка 251 миллиона рублей.

В апреле текущего года экс-супруг блогера Артем Чекалин был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Он также не согласен с решением суда и настаивает на полном оправдании.

Производство по делу Валерии Чекалиной было временно приостановлено в марте в связи с выявлением у нее онкологического заболевания и возобновлено в июле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лерчек планировала выезд за границу для восстановления после химиотерапии — она борется с раком желудка в четвертой стадии. В Белграде блогер должна была встретиться с врачом из Германии для вакцинации. Адвокаты Чекалиной заявили, что она не нарушала меры пресечения и строго соблюдала запреты.

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