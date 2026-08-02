Разрушения и пострадавшие: беспилотники ВСУ атаковали Саратов и Энгельс

В Саратове и Энгельсе повреждена инфраструктура в результате атаки дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 2 августа ВСУ атаковали объекты в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем канале в мессенджере МАКС.

Он отметил, что в результате была повреждена гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе. По предварительной информации, есть пострадавшие.

«На месте работают все оперативные службы. Предварительно, есть пострадавшие», — указал Бусаргин.

Беспилотную опасность в регионе объявили в 03:02 по московскому времени. Спустя почти час Бусаргин сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ.

Накануне в Брянской области три человека получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирской маршрутке. Дрон-камикадзе атаковал «Газель» в районе поселка городского типа Погар.

Также 1 августа в Белгородской области два мирных жителя были ранены в результате массированных атак со стороны ВСУ.

В селе Новая Нелидовка женщина получила акубаротравму, житель села Луговка Грайворонского округа был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

Кроме того, в регионе были повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

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