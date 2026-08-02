«Разговоры о важном» вошли в перечень курсов внеурочной деятельности для школ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Минпросвещения утвердило рекомендуемый список дисциплин на 2026/27 учебный год.

Министерство просвещения России утвердило рекомендуемый перечень курсов внеурочной деятельности для школ на 2026/27 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В список вошли, в том числе, «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», «Орлята России» и другие.

«В предлагаемый перечень курсов, из которых школы могут выбрать необходимые направления с учетом своих условий и профиля, входят „Разговоры о важном“ — с первого по 11-й класс, один час в неделю; „Россия — мои горизонты“ — с шестого по 11-й класс, один час в неделю; „Орлята России“ — первый класс, один час, вторые-четвертые классы, два часа в неделю», — сказано в заявлении.

Также в список включены военные учебные сборы и начальная военная подготовка — 17 часов в восьмом классе и 35 часов в десятом, а также финансовая грамотность — час в неделю со второго по 11-й класс, курсы в рамках концепции исторического просвещения — от 0,5 до одного часа в неделю со второго по 11-й класс, поддержка математического и естественно-научного образования — от 0,5 до двух часов в неделю для 5-11-х классов.

Кроме того, в перечень внесены профильное обучение и углубленное изучение предметов — от одного до двух часов в неделю для 7-11-х классов, физическое развитие — час в неделю с первого по 11-й класс. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать десяти часов в неделю. За весь период обучения в начальной школе это 1 350 часов, в основной — 1 700, в старшей — 680.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новые учебники русского языка для 9–11-х классов включили информацию о героях СВО и подвигах Донбасса. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, такие материалы уже есть в учебниках для десятого и 11-го классов, а также для среднего профессионального образования. В ближайшее время они появятся и в учебниках для основной школы.

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