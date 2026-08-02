В России в сентябре изменятся правила провоза животных и багажа в такси

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Большой чемодан можно будет перевозить в салоне автомобиля, но при определенных условиях.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила перевозки животных, багажа и ручной клади в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, в том числе в такси. Об этом сообщили журналисты ТАСС, ознакомившиеся с соответствующим приказом Министерства транспорта РФ.

Согласно документу, таксопарки получат право самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Груз, в частности, не должен загрязнять или повреждать имущество, а также ограничивать обзор водителю. По согласованию с ним также допускается провоз багажа в салоне, если он не помещается в багажник. При этом важно соблюсти условие: размещение в салоне не мешает управлению и не угрожает безопасности пассажиров. Кресла-коляски для пассажиров с инвалидностью перевозятся бесплатно.

В документе указано, что провоз собак разрешен в намордниках при наличии поводков и подстилок. Перевозить мелких домашних животных и птиц можно в контейнере с глухим дном, который должен закрываться и обеспечивать доступ воздуха. Максимальные габариты — 120 сантиметров по длине, ширине и высоте. Дно — водонепроницаемое и покрытое абсорбирующим материалом. Собака-поводырь перевозится отдельно. Клетку для птиц нужно дополнительно накрыть светонепроницаемой тканью.

Запрещается перевозить зловонные и опасные вещества, радиоактивные материалы. Оружие без чехлов и упаковки можно везти только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ. Обновленные правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября 2026 года пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью NFC и использовать биометрию для оформления билетов. Льготный проезд разрешат подтверждать через мессенджер МАКС.

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