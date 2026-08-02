«Не сможет послать»: психолог предупредила об опасности секса с роботами и ИИ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Машина не заменит живое общение, уверена эксперт.

Современные технологии стали привычной частью жизни человека, нормой для большинства. Разработчики активно «осваивают» интимную сферу, предлагая пользователям новые возможности для общения, в том числе романтического. Однако выстраивать настолько близкие отношения с искусственным интеллектом (ИИ) опасно, так как это может привести к полному отказу от социума. Такое мнение в беседе с корреспондентом 5-tv.ru высказала психолог Татьяна Маремпольская.

По ее словам, окружающая среда настолько перенасыщена интернет-контентом, что люди уже попросту не могут существовать в отрыве от цифрового общения. IT-технологии стали востребованы практически во всех сферах, появились соответствующие профессии, и разработчики ищут новые способы привлечь пользователей. Сексуальные отношения оказались в их фокусе, потому что виртуальный контакт проще, чем живое общение.

При личной встрече появляется множество рисков — невозможно со стопроцентной точностью спрогнозировать, куда заведет диалог, как его участники будут реагировать друг на друга, возникнет ли между ними связь. Чтобы вести беседу в нужном русле и обходить острые углы, необходимо обладать высоким эмоциональным интеллектом, гибким мышлением. Машина же, созданная человеком, буквально настроена на его комфорт, ее чувства невозможно ранить неосторожным словом.

«При очном общении человеку может что-то не понравиться, он может „послать“, грубо ответить, может даже физически оттолкнуть. А искусственный интеллект — здесь же такого нет. Здесь хоть какую чушь скажи, тебе за это не прилетит ничего такого, что бы тебя покалечило, оскорбило, унизило», — пояснила психолог.

Маремпольская отметила, что общение с ИИ создает иллюзию безопасности, но при этом «обедняет» личность. В отличие от живой беседы, где раскрывается интеллектуальный и эмоциональный потенциал, цифровая коммуникация остается игрой в диалог. Каждый ответ машины — сочетание уже вбитых в ее память шаблонов. Такое взаимодействие может дать информацию, но не поспособствует личностному росту.

«Если так человеку проще, если у него есть комплексы, неполноценность, страхи, травмы — он и не идет в личное общение… Потому что личное общение богатое, но оно и предполагает разные нюансы. Человек должен быть готов к ним, преодолеть в себе что-то должен. Он должен уметь. Общение — это навык», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что некоторые ее коллеги считают приемлемыми попытки пополнить сексуальный опыт с помощью искусственного интеллекта. Однако она не сомневается, что единственным способом построить здоровые отношения является живое свидание с человеком. А в случае, если налаживание связей дается с трудом, можно обратиться за помощью к психологу или психоаналитику.

Татьяна Маремпольская также предостерегла от использования «аналогов человека» для заполнения пустот в социальной жизни. По ее мнению, такие отношения не имеют перспективы развития. Вместо надежды на светлое будущее формируются зависимость и навязчивость, поскольку повторяющиеся действия создают «условно-рефлекторную дугу», от которой впоследствии сложно избавиться.

«Если мы общаемся с живым человеком, у нас есть перспектива развития этих отношений. С искусственным интеллектом перспективы нет», — резюмировала психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о других рисках применения ИИ. С 2023 по 2026 годы время использования подобных инструментов выросло в восемь раз. ИИ помогает формулировать мысли, выражать чувства и сглаживать негатив, но искажает эмоции людей и лишает самостоятельности.

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