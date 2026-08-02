Звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе скончался в возрасте 80 лет

Фото: www.globallookpress.com/Christopher Smith/AdMedia

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Причина смерти пока неизвестна.

Звезда американского криминального сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Об этом сообщает TMZ.

Актер был найден мертвым в своей резиденции в Бронксе 1 августа. Тело обнаружил давний друг Пасторе, ​​после того, как тот несколько дней не выходил на связь. Причина смерти пока неизвестна.

Полиция Нью-Йорка проводит расследование, отмечает издание.

Пасторе исполнил роль Биг Пусси Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано». Также он известен по работе в фильмах «Славные парни», «Пробуждение», «Револьвер» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти американского кинорежиссера, сценариста и продюсера Чака Рассела. Он скончался на 75-м году жизни в Сан-Диего. Рассел, отдавший кинематографу более 40 лет, наиболее известен в качестве режиссера ленты «Маска» с Джимом Керри и Кэмерон Диас. Последнюю картину он завершил в 2024 году, но на момент смерти в разработке у него находилось еще несколько проектов.

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