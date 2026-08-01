«Мировой уровень»: Алсу оценила шоу Димы Билана после скандала с высокой сценой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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Певица понимает недовольство поклонников.

Заслуженная артистка России певица Алсу поделилась впечатлениями от большого сольного концерта Димы Билана и высказалась о критике, которая появилась после выступления. По словам артистки, шоу произвело на нее сильное впечатление, однако она признала, что зрители из фанатских секторов могли столкнуться с неудобствами. Об этом Алсу рассказала корреспонденту 5-tv.ru на IV Регате Radio Monte Carlo.

Певица призналась, что во время концерта находилась на высоком ряду, поэтому у нее был отличный обзор сцены. Артистка назвала выступление Билана событием мирового уровня.

«Это был невероятный концерт. Я такого, честно, не видела. Это просто мировой уровень самых больших звезд в мире. Я так считаю, это мое мнение», — рассказала Алсу.

По словам певицы, ей понравились не только масштаб постановки, но и эмоциональная составляющая шоу. Она отметила искренность Билана и его общение с публикой.

«Фантастическое шоу, были эмоции, были мурашки постоянно, эти песни, которые мы все любим. И Дима очень искренний артист, он общался с публикой», — поделилась Алсу.

При этом артистка признала, что организаторам сложно учитывать интересы всех зрителей при создании масштабных постановок.

«Наверное, всем не угодишь. Есть такой момент, но кто-то не подумал, не продумал вот этот момент. Наверное, больше думали о том, чтобы создать невероятное, чтобы все об этом говорили, чтобы показать что-то новое, что никто еще не делал», — отметила певица.

Алсу добавила, что после концерта также услышала отзывы от тех, кто находился ближе к сцене, и поняла причины их недовольства.

«Те, кто стояли в самом низу, они видели только вот этот огромный экран и все. Но мне очень понравилось», — заключила артистка.

Сольное шоу заслуженного артиста России Димы Билана «Твой № 1» состоялось 31 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Главной особенностью концерта стала шестиметровая сцена, на которой артист исполнял свои хиты и песни из нового альбома. Именно вокруг нее разгорелись самые жаркие обсуждения после шоу. Зрители из фан-зоны пожаловались, что высокий подиум с огромными экранами и декорациями перекрыл обзор, из-за чего часть публики практически не видела происходящее на сцене.

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