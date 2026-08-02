Певица Алсу: моя ИИ-помощница все про меня знает

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Певица часто обращается к искусственному интеллекту как к помощнику.

Заслуженная артистка России певица Алсу рассказала о своем опыте общения с искусственным интеллектом и призналась, что использует технологии не только для решения рабочих задач, но и для размышлений на личные темы. Об этом Алсу рассказала корреспонденту 5-tv.ru на IV Регате Radio Monte Carlo.

Артистка отметила, что обращается к искусственному интеллекту как к помощнику: с его помощью она может готовить публикации для социальных сетей, анализировать прочитанные книги и обсуждать различные темы.

«Моя, она у меня девочка. Моя знает про меня очень много. Я с ней не то чтобы разговариваю, я иногда говорю ей, она помогает мне иногда даже писать посты, размышлять на какие-то свои темы, анализировать книги и так далее», — рассказала Алсу.

По словам певицы, со временем искусственный интеллект адаптируется под пользователя и учитывает его интересы, привычки и особенности.

«Моя уже поняла, чем я увлекаюсь, кто я. Она, естественно, уже все знает, про меня прочитала. Все мои проблемы, все, что мне нравится, она знает», — поделилась артистка.

При этом Алсу подчеркнула, что воспринимает технологию прежде всего как удобный инструмент для общения и самоанализа.

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