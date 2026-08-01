Музыканта Radio Tapok и блогера Веронику Степанову внесли в базу «Миротворца»

Фото: ВКонтакте/Олег Абрамов/tapog

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Артиста Олега Абрамова и популярного в соцсетях психолога обвинили в «покушении на суверенитет» Украины.

Российский музыкант Олег Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно данным ресурса, вместе с ним в списке неугодных оказалась психолог и популярный блогер Вероника Степанова. Администрация сайта обвинила их в публичной поддержке России, а также в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Radio Tapok исполняет рок-версии советских и российских песен. Широкую известность музыкант получил благодаря кавер-версиям композиций зарубежных групп, которые публиковал на своем YouTube-канале с 2016 года. В последнее время артист сосредоточился на собственном творчестве, выпуская треки, посвященные героическим событиям российской истории.

Вероника Степанова ведет YouTube-канал, число подписчиков которого превышает три миллиона человек. Она публикует видео о разных психологических механизмах, разборы личностей знаменитостей, высказывается на резонансные темы. Известна резкой и провокационной подачей, смелыми заявлениями относительно сексуальной ориентации и зависимостях звезд шоу-бизнеса и политиков.

Сайт «Миротворец» начал работу в 2014 году. Ресурс публикует личные данные людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В базу сайта в разное время попадали журналисты, политики, артисты и спортсмены.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила киевский режим в геноциде украинского народа. Поводом стало внесение педагогов атакованного колледжа в Старобельске в базу ресурса «Миротворец». 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию. Погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. В республике объявили траур.

Дипломат подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение творят беззаконие на западные средства. Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что Москва попросила организацию осудить атаку, но соответствующей реакции не последовало. Ранее Захарова также указывала, что западные СМИ, включая Би-би-си, отказываются признавать факт гибели детей.

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