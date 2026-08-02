США ударили по жилому дому в Иране бомбой весом почти в тонну

Фото: Reuters/Mahmoud Hassano

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Взрывная волна повредила порядка 20 соседних домов.

Вооруженные силы США уничтожили жилой дом на иранском острове Кешм с помощью бомбы весом почти в тонну. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на анализ спутниковых снимков и фото с места событий.

Отмечается, что удар был нанесен авиабомбой Mark 84 весом около 900 килограммов.

«Это одна из самых крупных обычных авиабомб, состоящих на вооружении армии США», — говорится в материале.

По данным иранских властей, погибли трое членов семьи — отец, мать и их двухлетний сын. Еще двоих нашли живыми под завалами здания. Их госпитализировали в больницу.

Взрывная волна повредила порядка 20 соседних домов, обломки разлетелись на десятки метров.

Как отметили в газете, поблизости от разрушенного здания отсутствуют военные объекты США.

Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс подтвердил начало расследования, отметив, что американские военные никогда не наносят удары по гражданским лицам.

Как ранее писал 5-tv.ru, США и Израиль готовят удары по энергетической инфраструктуре Ирана, которые могут состоятся 2 августа. Приоритетные цели — нефтеперерабатывающие заводы и электростанции. Однако пока окончательное решение президент США Дональд Трамп еще не принял.

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