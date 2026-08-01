Полиция задержала девушку, распылившую перцовый баллончик в московском метро

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина; MAX/Петровка, 38; 5-tv.ru

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В результате происшествия пострадал шестилетний ребенок.

В Москве задержали девушку, которая распылила перцовый баллончик на станции метро «Каширская». Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД России в мессенджере МАКС.

«Сегодня на станции метро „Каширская“ между пассажирками произошел конфликт. В ходе инцидента девушка 2007 года рождения распылила перцовый баллончик в сторону оппонентки, после чего скрылась», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия пострадал шестилетний ребенок, который находился рядом с одной из женщин. Мальчика доставили в больницу с ожогом глаза.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемой. Девушку задержали на улице Мусы Джалиля.

Во время допроса девушка заявила, что раскаивается в случившемся и отметила, что случайно травмировала ребенка.

Собранные материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области мужчина попытался поджечь дверь квартиры своей бывшей супруги. В этот момент внутри находились женщина и двое детей.

По данным полиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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