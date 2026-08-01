«В помощь, а не во вред»: Алсу о роли искусственного интеллекта в жизни

Певица Алсу: ИИ нужно использовать в помощь, а не во вред

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

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Современные технологии значительно ускоряют многие процессы.

Заслуженная артистка России певица Алсу рассказала, как использует искусственный интеллект в повседневной жизни и творчестве. По словам артистки, современные технологии значительно ускоряют многие процессы, однако должны оставаться инструментом помощи человеку, а не заменять его. Об этом Алсу рассказала корреспонденту 5-tv.ru на IV Регате Radio Monte Carlo.

Алсу отметила, что с появлением искусственного интеллекта многие задачи стали решаться быстрее, а некоторые процессы заметно упростились.

«Многие критикуют, ругают, но все-таки жизнь стала намного быстрее. В чем-то проще, многие вопросы решаются молниеносно», — рассказала певица.

Артистка призналась, что сама активно пользуется современными цифровыми инструментами, в том числе чатами с искусственным интеллектом и музыкальными приложениями.

«Я, конечно, пользуюсь и чатами этими, и в том числе музыкальными приложениями. Это правда что-то невероятное, это какой-то рывок, прорыв. Я не знаю, что будет дальше, что еще придумают», — поделилась Алсу.

При этом певица подчеркнула, что технологии должны использоваться исключительно как поддержка для человека.

«Надо просто использовать это в помощь, а не во вред или не вопреки или вместо чего-то. Это должно быть в помощь человеку», — заключила артистка.

В рамках мероприятия состоялась экспертная сессия «Мир нейротехнологий, сверхскоростей и глобальной конкуренции» в преддверии Восточного экономического форума. Традиционно эта встреча проходит на регате и посвящена обсуждению развития современных технологий.

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